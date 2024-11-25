Хабаровчанка получила почти 1 млн рублей выплат на несуществующих близнецов

В Хабаровске возбуждено уголовное дело на горожанку, которая получила более 930 рублей социальных выплат на несуществующих дочерей-близнецов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как выяснилось во время прокурорской проверки, 40-летняя бездетная жительница Краснофлотского района предоставила свидетельства о рождении у нее в марте 2021 года двух девочек. Дети якобы родились в Краснодаре. И с сентября 2021 по ноябрь 2024 года она получала на них социальные выплаты.
По словам женщины, свидетельства о рождении детей она купила по объявлению в запрещенной социальной сети. Их доставил ей курьер, после чего она обратилась за выплатами.
— По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре, — сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Майя Трубчик.