Хабаровчанка получила почти 1 млн рублей выплат на несуществующих близнецов

Как выяснилось во время прокурорской проверки, 40-летняя бездетная жительница Краснофлотского района предоставила свидетельства о рождении у нее в марте 2021 года двух девочек. Дети якобы родились в Краснодаре. И с сентября 2021 по ноябрь 2024 года она получала на них социальные выплаты.