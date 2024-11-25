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После израильской атаки на юге Ливана погибли два человека

БЕЙРУТ, 25 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате израильской атаки на юге Ливана. Об этом сообщило национальное информационное агентство Ливана NNA.

Источник: Reuters

По его данным, удару подверглась местность Зибкин в регионе Тир. Как сообщается, армия нанесла несколько воздушных ударов по региону Тир во время ожесточенных перестрелок между бойцами формирований шиитской милиции «Хезболлах» и израильскими солдатами.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. 23 сентября Израиль приступил к проведению операции «Стрелы севера» против формирований шиитской милиции «Хезболлах», в ходе которой наносит массированные авиаудары по ее военным объектам на территории Ливана. 30 сентября израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.