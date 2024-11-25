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В Бразилии уточнили данные о количестве погибших в ДТП с автобусом

Власти Бразилии заявили об уменьшении числа погибших с 23 до 17 из-за ДТП с автобусом в штате Алагоас на северо-востоке страны. Об этом 24 ноября сообщил новостной портал G1.

Источник: Reuters

«Правительство штата подтвердило, что погибло 23 человека, но позже скорректировало это число до 17», — говорится в публикации портала.

Уточняется, что 29 пассажиров получили травмы различной тяжести и были доставлены в региональную больницу. Автобус направлялся в мемориальный парк Киломбу-дус-Пальмарес.

Ранее в тот же день сообщалось о том, что в ДТП в лесной зоне в Бразилии погибли 23 пассажира туристического автобуса. Выжившие пассажиры, среди которых есть дети, были госпитализированы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. По информации правительства Алагоаса, сеть больниц штата была мобилизована для оказания помощи пострадавшим.