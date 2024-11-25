В Бразилии уточнили данные о количестве погибших в ДТП с автобусом

Ранее в тот же день сообщалось о том, что в ДТП в лесной зоне в Бразилии погибли 23 пассажира туристического автобуса. Выжившие пассажиры, среди которых есть дети, были госпитализированы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. По информации правительства Алагоаса, сеть больниц штата была мобилизована для оказания помощи пострадавшим.