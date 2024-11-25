Четыре ребенка пострадали в ДТП за неделю в Иркутске и пригороде

За минувшие семь дней с 18 по 24 ноября в Иркутске и пригороде произошло 16 ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции города, в них пострадало 23 человека, в том числе четверо детей.
— Всего за минувшую неделю произошло 233 автоаварии, 442 транспортных средства повреждено, — поделились госавтоинспекторы.
За семь дней полицейские зафиксировали восемь случаев, когда авто врезались друг в друга. Шесть раз наезжали на пешеходов и по одному съезжали с дороги и наехали на препятствие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что утром 25 ноября Иркутск встал в девятибалльных пробках. Снег и гололед проверяли терпение автомобилистов на главных улицах города.