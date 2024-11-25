Пять подростков попали в больницу после ДТП с «Маздой» в Бурятии

Серьезное ДТП произошло в Селенгинском районе Бурятии вечером 24 ноября. Как сообщили в ГУ МВД республики, 46-летний водитель «Мазды» ехал от села Петропавловка в сторону села Новоселенгинск, когда на 13 километре трассы «Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск», не справился с управлением.