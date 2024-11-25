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Пять подростков попали в больницу после ДТП с «Маздой» в Бурятии

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Серьезное ДТП произошло в Селенгинском районе Бурятии вечером 24 ноября. Как сообщили в ГУ МВД республики, 46-летний водитель «Мазды» ехал от села Петропавловка в сторону села Новоселенгинск, когда на 13 километре трассы «Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск», не справился с управлением.

— В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять несовершеннолетних (8, 14−17 лет), водитель и еще один пассажир от госпитализации отказались, — поделились в ведомстве.

Сейчас начата проверка. Правоохранители выясняют причины произошедшей аварии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшую неделю в Иркутске и района произошло 16 аварий. В них пострадало четыре ребенка.