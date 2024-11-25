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Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жительница Хабаровска планировала заказать убийство отца ради квартиры, но ей помешал муж, сотрудники полиции инсценировали преступление и задержали женщину, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

«Чтобы предотвратить заказное убийство, мои коллеги из управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю инсценировали это преступление. В результате задержана 27-летняя жительница Хабаровска, которая подозревается в попытке организации заказного убийства собственного отца. По предварительным данным, мотивом преступления стало стремление завладеть его квартирой», — написала она в Telegram-канале.

Как уточняет представитель ведомства, женщина, начав поиск исполнителя убийства, обратилась за помощью к своему мужу. Мужчина, в свою очередь, сообщил об этом в полицию.

«Под контролем оперативников в сотрудничестве с мужем и отцом заказчицы было инсценировано убийство, после чего женщину задержали», — добавила Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 33 и 105 УК РФ, в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.