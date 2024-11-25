Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца

«Чтобы предотвратить заказное убийство, мои коллеги из управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю инсценировали это преступление. В результате задержана 27-летняя жительница Хабаровска, которая подозревается в попытке организации заказного убийства собственного отца. По предварительным данным, мотивом преступления стало стремление завладеть его квартирой», — написала она в Telegram-канале.