Муж жительницы Хабаровска помешал ей заказать убийство отца

«Чтобы предотвратить заказное убийство, мои коллеги из управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю инсценировали это преступление. В результате задержана 27-летняя жительница Хабаровска, которая подозревается в попытке организации заказного убийства собственного отца. По предварительным данным, мотивом преступления стало стремление завладеть его квартирой», — написала она в Telegram-канале.
Как уточняет представитель ведомства, женщина, начав поиск исполнителя убийства, обратилась за помощью к своему мужу. Мужчина, в свою очередь, сообщил об этом в полицию.
«Под контролем оперативников в сотрудничестве с мужем и отцом заказчицы было инсценировано убийство, после чего женщину задержали», — добавила Волк.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 33 и 105 УК РФ, в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.