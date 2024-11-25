Приговор за взятку бывшему замглавы управления главка МЧС по Москве ужесточили

Суд также отменил подписку о невыезде, что позволило взять Виктора Самарина под стражу в зале суда. В феврале Хамовнический суд Москвы лишил его права 4 года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Гособвинение и защита не согласились с приговором и направили апелляции в Мосгорсуд.