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Приговор за взятку бывшему замглавы управления главка МЧС по Москве ужесточили

Мосгорсуд приговорил бывшего замначальника оперативного управления главка МЧС России по Москве Виктора Самарина к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Это следует из судебных документов, которые есть в распоряжении ТАСС. Виктору Самарину также запретили в течение 5 лет занимать определенные должности.

Источник: Reuters

Суд также отменил подписку о невыезде, что позволило взять Виктора Самарина под стражу в зале суда. В феврале Хамовнический суд Москвы лишил его права 4 года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Гособвинение и защита не согласились с приговором и направили апелляции в Мосгорсуд.