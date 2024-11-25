Олбани
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли за неделю в ДТП в Иркутской области

35 аварий произошло на дорогах региона за семь дней.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за неделю на дорогах погибли три человека. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, за семь дней зарегистрировали 35 ДТП, в них пострадало 60 машин. Также пострадало 56 взрослых и девять несовершеннолетних.

— В трех случаях водители управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пять водителей управляли транспортными средствами не имея права управления, четыре водителя оставили место ДТП, — поделились в Госавтоинспекции.

Пять раз аварии происходили из-за нарушения правил проезда «зебры». Столько же водители выезжали на встречку. В трех случаях нарушали порядок проезда, а в четырех выбирали неверную дистанцию. Также не соблюдался скоростной режим.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии «Мазда» с пятью подростками попала в ДТП. Несовершеннолетним понадобилась помощь медиков.