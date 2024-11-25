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У берегов Мадагаскара при опрокидывании двух судов погибли 24 человека

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Два судна с сомалийцами перевернулись у берегов Мадагаскара, 24 человека погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление правительства Сомали, сделанное в воскресенье.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать четыре человека погибли после того, как две лодки опрокинулись у берегов Мадагаскара в Индийском океане», — пишет агентство со ссылкой на сомалийское правительство.

Агентство передает со ссылкой на главу МИД Сомали Ахмеда Моалима Фики, что в ходе спасательной операции в районе происшествия удалось спасти 46 человек. Агентство добавляет, что большинство пассажиров были молодыми сомалийцами и их место назначения не известно.

Согласно Ассошиэйтед Пресс, делегация под руководством посла Сомали в Эфиопии должна отправиться в понедельник в Мадагаскар для проведения расследования трагедии.