У берегов Мадагаскара при опрокидывании двух судов погибли 24 человека

Агентство передает со ссылкой на главу МИД Сомали Ахмеда Моалима Фики, что в ходе спасательной операции в районе происшествия удалось спасти 46 человек. Агентство добавляет, что большинство пассажиров были молодыми сомалийцами и их место назначения не известно.