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На стройплощадке ЖК «Сердце Сахалина» произошел пожар

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на территории строительной площадки жилищного комплекса «Сердце Сахалина» в Корсаковском районе на юге острова, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

Источник: РИА "Новости"

«Горит территория ЖК “Сердце Сахалина”. На месте работают экстренные службы», — сообщил собеседник агентства.

Пожар успел охватить площадь в 200 кв. м.

Ранее ТАСС сообщал, что строящийся ЖК «Сердце Сахалина» имеет особое значение для региона. Планы по созданию нового микрорайона в Корсаковском районе появились еще три года назад. Тогда проект получил условное название «Экополис», а перед проектировщиками поставили задачу создать современный и комфортный жилой массив. В основание будущего жилищного комплекса «Сердце Сахалина» в июле запечатали капсулу времени. За 10 лет планируется построить 2 млн кв. м. жилья для 65 тыс. дальневосточников.

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