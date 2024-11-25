На стройплощадке ЖК «Сердце Сахалина» произошел пожар

Ранее ТАСС сообщал, что строящийся ЖК «Сердце Сахалина» имеет особое значение для региона. Планы по созданию нового микрорайона в Корсаковском районе появились еще три года назад. Тогда проект получил условное название «Экополис», а перед проектировщиками поставили задачу создать современный и комфортный жилой массив. В основание будущего жилищного комплекса «Сердце Сахалина» в июле запечатали капсулу времени. За 10 лет планируется построить 2 млн кв. м. жилья для 65 тыс. дальневосточников.