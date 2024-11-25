Южнокорейский уклонист попытался избежать службы в армии с помощью еды

«Закон предусматривает, что лица, уклоняющиеся от прохождения обязательной военной службы без уважительной причины, могут быть наказаны тюремным заключением на срок до трех лет. Обвиняемый намеренно набирал вес, удвоив ежедневный рацион и выпивая большое количество воды непосредственно перед медицинским осмотром для призыва в армию», — сказано в материале.
Как оказалось, хитроумный план уклонист разработал с товарищем, который разработал диету и поддерживал ее соблюдение. Друга приговорили к шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года за пособничество. Горе-диетолог отрицал обвинение, утверждая, что не верил в готовность друга решиться это.
На первоначальном медицинском осмотре в октябре 2017 года обвиняемый был признан годным во 2-ю категорию бойцов, что дает право участвовать в боевых действиях. На заключительном медицинском осмотре в июне 2023 года он получил 4-ю категорию, а его вес составил 102,3 килограмма. При росте 169 сантиметров у него был индекс массы тела 35,8, что делало его страдающим ожирением. Это позволило перевести уклониста на небоевую работу в правительственном учреждении с побывками дома.
Южная Корея требует, чтобы все трудоспособные мужчины отслужили в армии не менее 18 месяцев. Суд заявил, что вынес относительно мягкое наказание подсудимому и его другу, указав на то, что они ранее не были судимы за уголовные преступления и что подсудимый признал свой проступок и поклялся добросовестно выполнять свой воинский долг.