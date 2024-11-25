Южнокорейский уклонист попытался избежать службы в армии с помощью еды

На первоначальном медицинском осмотре в октябре 2017 года обвиняемый был признан годным во 2-ю категорию бойцов, что дает право участвовать в боевых действиях. На заключительном медицинском осмотре в июне 2023 года он получил 4-ю категорию, а его вес составил 102,3 килограмма. При росте 169 сантиметров у него был индекс массы тела 35,8, что делало его страдающим ожирением. Это позволило перевести уклониста на небоевую работу в правительственном учреждении с побывками дома.