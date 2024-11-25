Посёлок в Хабаровском крае держит оборону от тигра-людоеда

Жителей таёжного посёлка Солонцовый в районе им. Лазо Хабаровского края настоятельно просят проявлять максимальную осторожность и воздержаться от походов в лес. На днях в окрестностях этого населённого пункта тигр утащил и убил сотрудника лесозаготовительного предприятия. Зверь бродит где-то поблизости, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Охотоведы к нам приезжали. Хищника отпугнули. Но для его отлова им необходимо официальное разрешение Росприроднадзора, — рассказала представитель администрации в посёлке Солонцовый Ирина Побережнюк. — Мы, конечно, к соседству с тиграми привычные. Но этот случай нападения на человека нас просто шокировал. Пара десятков километров для такого хищника не расстояние. Может ведь и к посёлку подойти. Односельчане все предупреждены. В тайгу сейчас ни ногой, в тёмное время суток на улицу стараемся не выходить. Собак все на ночь запирают в сараях.
Напомним, данные о ЧП поступили от очевидца происшествия в ночь на 20 ноября. Напарник водителя лесовоза рассказал, что его знакомый остановился на таёжной дороге к лесосеке примерно в 20 км от посёлка Солонцовый и вышел из машины, чтобы надеть на колёса цепи — на дороге было очень скользко. В этот момент из леса выскочил тигр, схватил человека зубами за ногу и уволок в чащобу. Полицейские и охотоведы по следам на снегу нашли тело погибшего человека со следами нападения хищного зверя.