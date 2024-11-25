Посёлок в Хабаровском крае держит оборону от тигра-людоеда

— Охотоведы к нам приезжали. Хищника отпугнули. Но для его отлова им необходимо официальное разрешение Росприроднадзора, — рассказала представитель администрации в посёлке Солонцовый Ирина Побережнюк. — Мы, конечно, к соседству с тиграми привычные. Но этот случай нападения на человека нас просто шокировал. Пара десятков километров для такого хищника не расстояние. Может ведь и к посёлку подойти. Односельчане все предупреждены. В тайгу сейчас ни ногой, в тёмное время суток на улицу стараемся не выходить. Собак все на ночь запирают в сараях.