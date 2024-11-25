Жительница Хабаровска планировала убийство отца по найму

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Ей инкриминируют организацию приготовления к убийству ее же отца по найму. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, в октябре-ноябре 2024 года горожанка предложила своему мужу найти исполнителя для убийства ее отца за деньги. Таким жестоким способом она хотела упростить процесс завладения квартирой потерпевшего.
Супруг же оказался принципиален и пошел в полицию. Дальнейшие действия происходили под контролем оперативных сотрудников. Женщина дала мужу деньги, подробно рассказала о своем отце, мужчина же сообщил, что исполнитель для совершения преступления найден. Заказчице предоставили фотографию, на которой была запечатлена имитация убийства.
Идет расследование, допрашивают свидетелей случившегося, идут иные процессуальные действия. Сама обвиняемая вину признала. Сейчас она находится под домашним арестом.