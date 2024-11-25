Жительница Хабаровска планировала убийство отца по найму

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Ей инкриминируют организацию приготовления к убийству ее же отца по найму. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, в октябре-ноябре 2024 года горожанка предложила своему мужу найти исполнителя для убийства ее отца за деньги. Таким жестоким способом она хотела упростить процесс завладения квартирой потерпевшего.