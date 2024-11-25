ГАЗель влетела в стену на проспекте Димитрова в Новосибирске

О происшествии сообщили в Telegram-канале ACT-54 Black.
По словам очевидца, ГАЗель подрезали на дороге, позже другой очевидец сообщил, что в салоне находились пьяные люди. Транспорт «мотылял» по дороге, а потом влетел в стену — «никто не подрезал ГАЗель».
«Девушка-водитель выпала с машины, а за ней бутылка недопитая вискаря, мужик тоже в кашу, благо не зацепили никого, или хуже того, с Димитровского моста не улетели», — поделился пользователь.
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