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В Бурятии при ДТП пострадали пятеро несовершеннолетних

УЛАН-УДЭ, 25 ноя — РИА Новости. Пять несовершеннолетних от 8 до 17 лет пострадали в ДТП в Бурятии, сообщает в понедельник МВД по региону.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье вечером, 46-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda, направляясь со стороны села Петропавловка в сторону села Новоселенгинск, на 13-м километре автодороги Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск, не справилась с управлением и съехала с дороги.

«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 5 несовершеннолетних (8, 14−17 лет), водитель и ещё один пассажир от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.