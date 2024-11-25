В Бурятии при ДТП пострадали пятеро несовершеннолетних

По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье вечером, 46-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda, направляясь со стороны села Петропавловка в сторону села Новоселенгинск, на 13-м километре автодороги Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск, не справилась с управлением и съехала с дороги.