Банкротить Блиновскую будет распродавшая активы экс-владельца «Настюши» управляющая

Суд назначил финансового управляющего для поиска и продажи всех активов Блиновской, включая дом в коттеджном поселке «Миллениум парк», и автомобили. Адвокаты уверены, что вырученных от продажи средств хватит для погашения долга семьи Блиновских на более чем 1,3 млрд руб.