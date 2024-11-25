Банкротить Блиновскую будет распродавшая активы экс-владельца «Настюши» управляющая

Суд назначил финансового управляющего для поиска и продажи всех активов Блиновской, включая дом в коттеджном поселке «Миллениум парк», и автомобили. Адвокаты уверены, что вырученных от продажи средств хватит для погашения долга семьи Блиновских на более чем 1,3 млрд руб.
Сейчас под наблюдением Марии Ознобихиной проходит процедура продажи многомиллионного имущества в рамках банкротства экс-гендиректора ВСУМ Алексея Душутина, осужденного за мошенничество. Кроме того, она реализует активы компании «ГСК Лаврский», подписавшей инвестконтракт с властями Москвы на строительство апарт-отеля.
Мария Ознобихина также продала активы бывшего главы группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича, осужденного за мошенничество со деньгами дольщиков недостроенного жилого комплекса Царицыно. Финансовая управляющая занимается банкротством генерального подрядчика ремонта орловского театра имени И. С. Тургенева и активов экс-руководителя ООО «Минералресурс» Андрея Савинова.
Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях, включая легализацию 706 млн руб. из сокрытых от налогов средств. Дело Елены Блиновской рассматривает Савеловский суд Москвы, а дело ее мужа Алексея, находящегося в зоне СВО, выделено в отдельное производство и приостановлено.