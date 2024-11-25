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Уголовник-дебошир ранил ножом сотрудника полиции Приморья при задержании

В посёлке Тавричанка уголовник, отбывший наказание за совершение преступлений против собственности, напал с ножом на двух полицейских, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Вечером 23 ноября 30-летний ранее судимый мужчина устроил дебош в подъезде многоквартирного дома на улице Солнечной. Соседи вызвали полицию, но хулиган оказал правоохранителям активное сопротивление, одного из силовиков дважды ударив ножом, а его коллегу — рукой по голове.

Гражданина уже задержали, допросили и предъявили ему обвинение по статье 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими обязанностей по обеспечению общественного порядка. Минимальное наказание — 12 лет лишения свободы. УМВД Приморья уточняет, что получивший ножевые ранения полицейский направлен на амбулаторное лечение.

Отметим, что посёлок Тавричанка испытывает максимальный дефицит сотрудников полиции — там вообще нет своего участка. Чтобы написать заявление, жители Тавричанки вынуждены ездить в административный центр — село Вольно-Надеждинское. Из-за нехватки полицейских в посёлке процветает пит-стоп, реализующий по ночам спиртное — с предпринимателем и продавцами, нарушающими требования к реализации алкогольной продукции, некому разбираться. Теперь из состава полиции выбыл ещё один правоохранитель, пусть и временно.