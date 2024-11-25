Консульство в Анталье проработало помощь пассажирам загоревшегося самолета

Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100−95LR вечером 24 ноября. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.
«Во взаимодействии с турецкой стороной, Росавиацией и авиакомпанией были проработаны вопросы оказания пассажирам необходимого содействия. Часть россиян благополучно покинула аэропорт. Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание. Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что с турецкой стороной урегулирован вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов. Также сообщается, что будет оказано содействие в их дальнейшем документировании.
Генеральное консульство продолжает контакты с турецкой стороной по данной ситуации и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам. В этих целях в генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи.