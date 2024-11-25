В Красноярском крае за неделю произошло 89 пожаров

За последние сутки в регионе было ликвидировано 14 пожаров, обошлось без жертв и пострадавших.
Так, в Дивногорске на улице Чкалова произошло возгорание хозяйственной постройки, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Для его тушения были задействованы 5 единиц техники МЧС России и 12 пожарных.
В Красноярске на улице Вильского произошел пожар в жилом доме, вызванный коротким замыканием электропроводки. Хозяин квартиры сумел самостоятельно справиться с огнем до прибытия пожарных.
В н. п. Шушенское загорелся садовый дом общей площадью 5 квадратных метров. На место происшествия прибыли 8 пожарных и 2 автоцистерны. Пожар был ликвидирован в 22:59, предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Всего за прошедшую неделю в крае было ликвидировано 89 пожаров. К счастью, жертв не было, однако 4 человека получили травмы, еще 40 были спасены.