В Новосибирске подожгли отделение судебных приставов

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя по взаимодействию с общественностью и СМИ регионального управления СК РФ Анастасия Кулешова, в связи с поджогом отделения судебных приставов было возбуждено дело. «Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — сказала собеседница ТАСС. Максимальное наказание по этому виду преступления — до пяти лет лишения свободы.