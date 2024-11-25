В Новосибирске подожгли отделение судебных приставов

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Неизвестные подожгли отделение судебных приставов в Заельцовском районе Новосибирска. Возгорание произошло в кабинете на первом этаже здания, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«В Заельцовском районе на улице Жуковского произошел пожар в кабинете на первом этаже жилого дома», — говорится в сообщении на сайте чрезвычайного ведомства.
В пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области ТАСС подтвердили, что пожар произошел в отделении судебных приставов. «Да, возгорание было. Один кабинет. В настоящее время компетентными органами проводится проверка», — сказал собеседник агентства.
Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя по взаимодействию с общественностью и СМИ регионального управления СК РФ Анастасия Кулешова, в связи с поджогом отделения судебных приставов было возбуждено дело. «Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — сказала собеседница ТАСС. Максимальное наказание по этому виду преступления — до пяти лет лишения свободы.