В Перми в сгоревшей квартире обнаружили тело женщины

Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Перми на улице Куйбышева загорелось кафе. В Сети появилось видео с места пожара. На кадрах — охваченное огнём здание. По некоторым данным, в нём располагался бар «Каспийский», где проводили дискотеки. В МЧС сообщили, что помещения не эксплуатировались.