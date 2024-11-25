В Перми в сгоревшей квартире обнаружили тело женщины

Тело женщины было обнаружено в сгоревшей квартире в Перми, сообщили в МЧС Прикамья.
Пожар вспыхнул в доме, расположенном в Мотовилихе на улице Краснознамённой, 24 ноября. Очевидцы сообщили о возгорании в 14:57. На место направили 24 человека личного состава и четыре единицы техники.
«Пожар произошёл в двухквартирном жилом доме. Четверо взрослых самостоятельно вышли из строения до прибытия огнеборцев. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Погибла женщина», — рассказали в МЧС по Пермскому краю.
Причину пожара выясняют.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Перми на улице Куйбышева загорелось кафе. В Сети появилось видео с места пожара. На кадрах — охваченное огнём здание. По некоторым данным, в нём располагался бар «Каспийский», где проводили дискотеки. В МЧС сообщили, что помещения не эксплуатировались.