В Башкирии руководитель фирмы поджег автомобиль подчиненного

Как сообщили в МВД республики, инцидент произошел 14 октября в Демском районе. Kia Sorento подожгли у частного дома по 1-му Донбасскому переулку. На видео видно, как к автомобилю подходит мужчина и выливает на капот из емкости жидкость и поджигает.