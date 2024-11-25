В Башкирии руководитель фирмы поджег автомобиль подчиненного

Полиция Башкирия задержала 36-летнего ранее неоднократно судимого жителя Уфимского района, который поджег автомобиль своего подчиненного. Его преступление попало на камеры видеонаблюдения.
Как сообщили в МВД республики, инцидент произошел 14 октября в Демском районе. Kia Sorento подожгли у частного дома по 1-му Донбасскому переулку. На видео видно, как к автомобилю подходит мужчина и выливает на капот из емкости жидкость и поджигает.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали.
«Предварительно установлено, что поводом поджога автомобиля послужил конфликт на работе. Потерпевший работал в организации, владельцем которой является подозреваемый. По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признался в содеянном. По месту проживания злоумышленника проведен обыск», — прокомментировали в ведомстве.