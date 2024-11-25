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В Приморье арестовали охотника, случайно застрелившего человека

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя — РИА Новости. Суд в Приморье отправил под домашний арест охотника, который застрелил человека, приняв его за дикое животное, а после закопал вместе с оружием, сообщает прокуратура Приморья.

Источник: © РИА Новости

«В результате оперативно-следственных мероприятий удалось установить, что 4 сентября 2024 года мужчина 2000 года рождения во время охоты принял изображение в тепловизоре за дикое животное и произвел выстрелы. Прибыв на место, фигурант увидел, что застрелил человека, тело которого он совместно с другом увез и закопал в окрестностях села Горноводное, там же спрятав оружие погибшего», — говорится в сообщении.

Подозреваемый житель Ольгинского района заключен под домашний арест, уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура