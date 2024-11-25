В Приморье арестовали охотника, случайно застрелившего человека

«В результате оперативно-следственных мероприятий удалось установить, что 4 сентября 2024 года мужчина 2000 года рождения во время охоты принял изображение в тепловизоре за дикое животное и произвел выстрелы. Прибыв на место, фигурант увидел, что застрелил человека, тело которого он совместно с другом увез и закопал в окрестностях села Горноводное, там же спрятав оружие погибшего», — говорится в сообщении.