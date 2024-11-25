В Омске женщине-водителю грозит три года тюрьмы

В Омске прокуратура завершила подготовку материалов для передачи в суд по делу о ДТП с ГАЗелью. Напомним, 30 сентября 2023 года в дневное время 46-летняя омичка подрезала ГАЗель на улице 1-я Чередовая и не пропустила ее на перекрестке, находясь за рулем своей машины.