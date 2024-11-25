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В Омске женщине-водителю грозит три года тюрьмы

Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с ГАЗелью.

В Омске прокуратура завершила подготовку материалов для передачи в суд по делу о ДТП с ГАЗелью. Напомним, 30 сентября 2023 года в дневное время 46-летняя омичка подрезала ГАЗель на улице 1-я Чередовая и не пропустила ее на перекрестке, находясь за рулем своей машины.

Пассажирский автобус имел преимущество в движении. В результате произошло столкновение, и автобус опрокинулся на бок. Пострадали водитель автобуса и девять пассажиров, одной из женщин потребовалась госпитализация.

Омичка полностью признала свою вину. Сейчас ее ожидает суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.