В Тбилиси сосредоточили спецтехнику недалеко от митинга оппозиции

Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш к парламенту и митинг. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Перед парламентом установили шатры. После полуночи участники митинга разместились в палатках, на скамейках и на крыльце здания через дорогу от парламента. По состоянию на 7.00 (6.00 мск) палатки и шатры протестующих все ещё находятся у парламента, в том числе на проезжей части, движение по которой перекрыто.
Как ожидается, первое заседание парламента Грузии 11-го созыва состоится в 12.00 (11.00 мск) понедельника, оппозиционеры планируют сорвать сессию.
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.