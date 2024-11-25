В Тбилиси сосредоточили спецтехнику недалеко от митинга оппозиции

Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш к парламенту и митинг. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Перед парламентом установили шатры. После полуночи участники митинга разместились в палатках, на скамейках и на крыльце здания через дорогу от парламента. По состоянию на 7.00 (6.00 мск) палатки и шатры протестующих все ещё находятся у парламента, в том числе на проезжей части, движение по которой перекрыто.