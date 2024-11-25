Сайт-двойник лишил бизнес-леди из Бурятии почти миллиона рублей

Погоня за прибылью обернулась потерей почти миллиона рублей для предпринимательницы из Бурятии. Ещё в январе 2024 года 29-летняя жительница Улан-Удэ получила необычное сообщение в мессенджере. Незнакомец предложил заработать на инвестициях и даже отправил ссылку на сайт, где якобы можно конвертировать рубли в криптовалюту.
— Перед тем, как начать новую для себя деятельность, горожанка попросила родственницу оформить для нее кредит на сумму два млн рублей, часть из которых она планировала потратить на взносы, другу — на открытие бизнеса, — сообщили в ГУ МВД республики Бурятия.
Когда деньги были получены, сибирячка начала свой путь в «инвестициях». Большую часть бизнес-леди вложила на сайт-двойник в январе, затем еще немного в июне. В июле женщина узнала, что портал компании, где она «зарабатывала» был не настоящим.
— Позднее стало известно, что финансовая компания еще в июле 2023 года была включена Банком России в список недобросовестных, с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, — поделились в ГУ МВД республики.
Получить некую прибыль предпринимательнице все же удалось. За время «инвестирования» насчет ее родственницы с которого она делала переводы, поступило около 250 тысяч рублей. Правда, потеряла она более 980 тысяч рублей.