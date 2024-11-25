В Сурхандарье мужчина получил 19 лет за жестокое убийство валютчика

Осужденный заранее разработал план нападения. Он знал, что жертва занимается обменом валют и имеет при себе крупные суммы денег. Мужчина под предлогом обмена 2000 долларов договорился встретиться с валютчиком. На следующий день валютчик сел в автомобиль Cobalt, принадлежащий преступнику, и отправился в махаллю «Нурли Манзил», где его уже поджидала смерть.