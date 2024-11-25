В Сурхандарье мужчина получил 19 лет за жестокое убийство валютчика

Об этой истории рассказали в пресс-службе Верховного суда.
Как это произошло?
Осужденный заранее разработал план нападения. Он знал, что жертва занимается обменом валют и имеет при себе крупные суммы денег. Мужчина под предлогом обмена 2000 долларов договорился встретиться с валютчиком. На следующий день валютчик сел в автомобиль Cobalt, принадлежащий преступнику, и отправился в махаллю «Нурли Манзил», где его уже поджидала смерть.
После приезда преступник внезапно напал на свою жертву, ударив заготовленной деревянной палкой по голове. После этого он продолжил жестоко избивать валютчика, пока не убедился в его смерти. Завладев деньгами — 139 миллионами сумов и 500 долларами, — убийца спрятал тело.
Он завернул труп в ковер и закопал в заранее подготовленной яме в своём сарае. Чтобы максимально скрыть следы, он вызвал мастера и залил место захоронения железобетонной плитой.
Однако скрыться от ответственности ему не удалось. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов преступление было раскрыто. Убийцу задержали, а все детали его ужасающего поступка были вскрыты в ходе расследования.
Итоговый приговор убийце — 19 лет и 6 месяцев лишения свободы.