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В Красноярском крае в загоне со свиньями нашли искусанное тело 17-летней школьницы

В Ужурском районе Красноярского края 17-летнюю девушку нашли мертвой в загоне со свиньями. На ее теле были раны от укусов.

Источник: РИА "Новости"

В селе Ушканка Ужурского района нашли мертвой 17-летнюю девушку. Об этом рассказали в прокуратуре.

Предположительно, все случилось вечером 23 ноября, когда 11-классница кормила скот в хозпостройке во дворе своего дома. В это время родители девушки находились в Красноярске.

Ближе к полуночи друг школьницы нашел ее в загоне со свиньями. На голове и теле девушки были раны от укусов животного. Парень позвал на помощь соседей, те вызвали врачей. Прибывшие медики констатировали смерть.

Тело школьницы направили на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет известна точная причина смерти.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследование находится на контроле прокуратуры.

несчастный случай