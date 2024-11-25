В Красноярском крае в загоне со свиньями нашли искусанное тело 17-летней школьницы

В селе Ушканка Ужурского района нашли мертвой 17-летнюю девушку. Об этом рассказали в прокуратуре.
Предположительно, все случилось вечером 23 ноября, когда 11-классница кормила скот в хозпостройке во дворе своего дома. В это время родители девушки находились в Красноярске.
Ближе к полуночи друг школьницы нашел ее в загоне со свиньями. На голове и теле девушки были раны от укусов животного. Парень позвал на помощь соседей, те вызвали врачей. Прибывшие медики констатировали смерть.
Тело школьницы направили на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет известна точная причина смерти.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследование находится на контроле прокуратуры.