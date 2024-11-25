«Эвакуировались 15 человек»: в Бирске в жилом доме произошел смертельный пожар

В одной из квартир жилого дома загорелся диван. На место были направлены сотрудники чрезвычайного ведомства. Специалисты проникли в квартиру и обнаружили 61-летнего мужчину без признаков жизни. К сожалению, спустя несколько минут медики констатировали его смерть. Вспыхнувший диван потушили. До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.