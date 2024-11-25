«Эвакуировались 15 человек»: в Бирске в жилом доме произошел смертельный пожар

В башкирском городе Бирске произошел смертельный пожар. Подробности рассказала пресс-служба МЧС республики.
В одной из квартир жилого дома загорелся диван. На место были направлены сотрудники чрезвычайного ведомства. Специалисты проникли в квартиру и обнаружили 61-летнего мужчину без признаков жизни. К сожалению, спустя несколько минут медики констатировали его смерть. Вспыхнувший диван потушили. До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.
Дознаватель МЧС рассматривает неосторожность при курении как одну из наиболее вероятных причин произошедшей трагедии.
— Не курите в постели. Убедитесь, что потушили сигарету. Место для курения оборудуйте пепельницей. Установите в жилье пожарный извещатель. Громким звуком прибор разбудит, — заявили в экстренной службе.
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