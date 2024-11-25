Посылки с наркотиками обнаружило АФМ в Астане

«Так, при проведении осмотра с применением служебно-розыскной собаки на складе временного хранения в зоне таможенного контроля обнаружено и изъято наркотическое вещество “гашиш” общим весом около 1 кг. Вместе с тем, результаты мониторинга, проведенного в ходе досудебного расследования, показали наличие еще одной посылки в одном из городских филиалов АО “Казпочта” на имя тех же получателей», — сообщили в агентстве.