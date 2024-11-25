Посылки с наркотиками обнаружило АФМ в Астане

АСТАНА, 25 ноя — Sputnik. К 8 и 18 годам лишения свободы приговорили двоих жителей Астаны из-за наркотических средств. Подробности рассказало АФМ.
Столичный департамент пресек факт поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления.
«Так, при проведении осмотра с применением служебно-розыскной собаки на складе временного хранения в зоне таможенного контроля обнаружено и изъято наркотическое вещество “гашиш” общим весом около 1 кг. Вместе с тем, результаты мониторинга, проведенного в ходе досудебного расследования, показали наличие еще одной посылки в одном из городских филиалов АО “Казпочта” на имя тех же получателей», — сообщили в агентстве.
В посылке обнаружено сильнодействующее психотропное вещество — тетрагидроканнабинол и его изомеры общим весом более 7 гр. При обыске квартиры одного из фигурантов обнаружены наркотические средства, а также упаковочные материалы и весы.
В результате двое фигурантов дела признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком 8 и 18 лет с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, отметили в АФМ.
В целом, с начала текущего года агентство по финансовому мониторингу зарегистрировало 116 уголовных дел по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков. Изъяты 57,3 килограмма наркотических средств.
Кроме того, изъято 1,7 килограмма психотропных веществ, анаболики (ядовитое вещество) — 206 тысяч штук и глазные капли «Тропикамид» — 1 680 штук.