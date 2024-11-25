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Автодорогу из Норильска в аэропорт Алыкель открыли для всех видов транспорта

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Автодорога Норильск — Кайеркан — Алыкель (аэропорт), закрытая ранее из-за метели, открыта для движения всех видов транспорта. Об этом говорится в сообщении администрации Норильска.

Источник: Агентство «Москва»

Автодорога до аэропорта была закрыта в ночь на понедельник. Пассажиров доставляют колоннами на вахтовых автобусах на базе большегрузных автомобилей.

«С 10:30 (06:30 мск) 25 ноября автодороги муниципального образования город Норильск открыты во всех направлениях для движения всех видов автотранспорта», — говорится в сообщении.

По информации справочной службы аэропорта, рейс № 218 по маршруту Норильск — Красноярск отменен, по метеоусловиям Норильска задержан прилет рейсов из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хатанги.

Штормовое предупреждение было объявлено 23 ноября и сохраняется утром понедельника. По прогнозам синоптиков, 25 ноября ожидаются снег, метель, порывы ветра будут достигать 25 м/с и более. Температура воздуха днем понизится до минус 5 градусов Цельсия.