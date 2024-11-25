Автодорогу из Норильска в аэропорт Алыкель открыли для всех видов транспорта

Штормовое предупреждение было объявлено 23 ноября и сохраняется утром понедельника. По прогнозам синоптиков, 25 ноября ожидаются снег, метель, порывы ветра будут достигать 25 м/с и более. Температура воздуха днем понизится до минус 5 градусов Цельсия.