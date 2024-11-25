Автодорогу из Норильска в аэропорт Алыкель открыли для всех видов транспорта

Автодорога до аэропорта была закрыта в ночь на понедельник. Пассажиров доставляют колоннами на вахтовых автобусах на базе большегрузных автомобилей.
«С 10:30 (06:30 мск) 25 ноября автодороги муниципального образования город Норильск открыты во всех направлениях для движения всех видов автотранспорта», — говорится в сообщении.
По информации справочной службы аэропорта, рейс № 218 по маршруту Норильск — Красноярск отменен, по метеоусловиям Норильска задержан прилет рейсов из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хатанги.
Штормовое предупреждение было объявлено 23 ноября и сохраняется утром понедельника. По прогнозам синоптиков, 25 ноября ожидаются снег, метель, порывы ветра будут достигать 25 м/с и более. Температура воздуха днем понизится до минус 5 градусов Цельсия.