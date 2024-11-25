В Красноярском крае число госпитализированных с отравлением детей выросло до 37

Об отравлении школьников в одной из школ Красноярска стало известно 20 ноября. Сообщалось, что все дети за день до этого питались в школьной столовой. Предварительно, пострадавшим диагностировали острую кишечную инфекцию. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.