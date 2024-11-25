В Красноярском крае число госпитализированных с отравлением детей выросло до 37

«В Канске 37 детей госпитализировано, 15 амбулаторно. Также госпитализировано пять взрослых», — сказала она ТАСС.
Ранее сообщалось о 34 госпитализированных школьниках и трех сотрудниках школы города Канска. Они попали в больницу с симптомами кишечной инфекции.
Об отравлении школьников в одной из школ Красноярска стало известно 20 ноября. Сообщалось, что все дети за день до этого питались в школьной столовой. Предварительно, пострадавшим диагностировали острую кишечную инфекцию. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Позже в прокуратуре Красноярского края сообщили, что причиной отравления учащихся стал сальмонеллез. Организатором питания для школы, где отравились дети, является ИП, зарегистрированное как «предприятие розничной торговли, осуществляющее реализацию животноводческой продукции». При этом по адресу регистрации находится складское помещение ангарного типа. Кроме того, пищеблоки школ не зарегистрированы, а ветеринарные сопроводительные документы на продукцию не оформляются.
Отец отравившегося в школе Канска ребенка рассказал «Известиям», что у всех госпитализированных с отравлением школьников разные симптомы и разное состояние здоровья. По словам мужчины, некоторые из детей уже находятся в хорошем состоянии, однако другие до сих пор чувствуют себя плохо.