Один человек погиб в аварии с участием двух автомобилей под Самарой

Днем в воскресенье, 24 ноября 2024 года, в Самарской области произошла смертельная авария в Волжском районе. У села Преображенка столкнулись лоб в лоб отечественный внедорожник и иномарка. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
«Наши пожарные-спасатели ПСО 46 противопожарной службы региона работали на месте аварии. К сожалению, есть пострадавшие и погибший», — рассказали в ведомстве.
Специалисты провели аварийно-спасательные работы. Пожарные-спасатели стабилизировали поврежденные автомобили, отключили аккумуляторы для предотвращения возгорания и деблокировали пострадавших из искореженных машин.
На месте ЧП также работали сотрудники Госавтоинспекции и медицинские работники. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, проводится проверка.