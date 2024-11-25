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Один человек погиб в аварии с участием двух автомобилей под Самарой

В Волжском районе лоб в лоб столкнулись отечественный внедорожник и иномарка 24 ноября.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Днем в воскресенье, 24 ноября 2024 года, в Самарской области произошла смертельная авария в Волжском районе. У села Преображенка столкнулись лоб в лоб отечественный внедорожник и иномарка. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«Наши пожарные-спасатели ПСО 46 противопожарной службы региона работали на месте аварии. К сожалению, есть пострадавшие и погибший», — рассказали в ведомстве.

Специалисты провели аварийно-спасательные работы. Пожарные-спасатели стабилизировали поврежденные автомобили, отключили аккумуляторы для предотвращения возгорания и деблокировали пострадавших из искореженных машин.

На месте ЧП также работали сотрудники Госавтоинспекции и медицинские работники. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, проводится проверка.