Один человек погиб в аварии с участием двух автомобилей под Самарой

Днем в воскресенье, 24 ноября 2024 года, в Самарской области произошла смертельная авария в Волжском районе. У села Преображенка столкнулись лоб в лоб отечественный внедорожник и иномарка. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».