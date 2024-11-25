Четыре автомобиля столкнулись на Минской кольцевой дороге

Про масштабную аварию рассказали в ГАИ. ДТП с участием сразу четырех легковушек произошло в воскресенье около пяти часов вечера.
«В районе 13-го км внешнего кольца МКАД произошло столкновение четырех автомобилей: Suzuki, Toyota, Ford и Mercedes», — сообщили в Госавтоинспекции.
К счастью, несмотря на массовый характер аварии, в ней никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
Ранее мы писали о том, что ночью 25 ноября в Беларуси синоптики не исключают до 9 градусов мороза (здесь про это). Рассказывали мы и о том, где в Беларуси устанавливают самую большую новогоднюю елку (тут про это).