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Четыре автомобиля столкнулись на Минской кольцевой дороге

На МКАД вечером 24 ноября столкнулись четыре автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Про масштабную аварию рассказали в ГАИ. ДТП с участием сразу четырех легковушек произошло в воскресенье около пяти часов вечера.

«В районе 13-го км внешнего кольца МКАД произошло столкновение четырех автомобилей: Suzuki, Toyota, Ford и Mercedes», — сообщили в Госавтоинспекции.

К счастью, несмотря на массовый характер аварии, в ней никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее мы писали о том, что ночью 25 ноября в Беларуси синоптики не исключают до 9 градусов мороза (здесь про это). Рассказывали мы и о том, где в Беларуси устанавливают самую большую новогоднюю елку (тут про это).