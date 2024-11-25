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В Казахстане стали чаще применять электронные браслеты

Верховный суд привел данные по домашним арестам.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 ноя — Sputnik. В Казахстане стали чаще применять электронные браслеты.

Об этом говорят данные Верховного суда. Если в 2021 применение электронных средств слежения не превышало 3%, то в 2024-м их носят уже 60% лиц, находящихся под домашним арестом.

Всего за 10 месяцев судами применены 505 электронных браслетов. Отметили в Верховном суде и рост отказов судов в санкционировании ареста.

«Если в 2021 году суды удовлетворили почти 90% ходатайств о применении ареста, то в 2024-м — лишь 75%. В то же время, отказывая в содержании под стражей, суды стали чаще применять домашний арест и залог», — сообщил Верховный суд.

По итогам круглого стола, проведенного в Верховном суде и посвященному вопросам УДО и видам наказания, выработали соответствующие рекомендации по практике применения данных институтов.