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20 пожаров произошло за сутки на Среднем Урале

В результате происшествий два человека пострадали и один погиб.

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 20 техногенных пожаров, 9 из которых произошли в жилом секторе.

«Спасены 6 человек. Пострадали 2 человека, к сожалению, 1 человек погиб», — сообщили в региональном МЧС.

Так, в селе Ильинское на площади 36 квадратных метров сгорели баня и надворный постройки на улице Первомайская. Огонь потушили за 40 минут 11 спасателей и 3 единицы техники.

В деревне Гагарка в СНТ «Медник» горел садовый дом на 40 «квадратах». Возгорание ликвидировали за 22 минуты.

В Краснотурьинске на улице Горького горели стены и кровля склада временного хранения опила на площади 63 квадратных метра. Пожар тушили 7 специалистов и 2 спецмашины.

Вечером 24 ноября в переулке Сухумский в Екатеринбурге в пожаре в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома погиб один человек. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.

пожары