Мужчина погиб из-за замыкания в обогревателе в селе Аларского района

В селе Большая Ерма Аларского района 40-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, тело сибиряка нашли во время тушения под завалами.
— Дознаватели МЧС России установили, что пожар произошел из-за короткого замыкания обогревателя. Огонь быстро охватил помещение, и, к сожалению, 40-летний мужчина не успел спастись, — поделились в ведомстве.
Также известно, что сибиряку ранее предлагали установить пожарный извещатель, но он отказался. Пламя бушевало на площади 48 квадратных метров. Чтобы его потушить, потребовалось привлечь шесть специалистов и две машины ведомства.
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