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Мужчина погиб из-за замыкания в обогревателе в селе Аларского района

Пожарные нашли сибиряка под завалами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Большая Ерма Аларского района 40-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, тело сибиряка нашли во время тушения под завалами.

— Дознаватели МЧС России установили, что пожар произошел из-за короткого замыкания обогревателя. Огонь быстро охватил помещение, и, к сожалению, 40-летний мужчина не успел спастись, — поделились в ведомстве.

Также известно, что сибиряку ранее предлагали установить пожарный извещатель, но он отказался. Пламя бушевало на площади 48 квадратных метров. Чтобы его потушить, потребовалось привлечь шесть специалистов и две машины ведомства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на трассе в одном из районов Бурятии пять несовершеннолетних попали в ДТП, а после в больницу. Водитель не справился с управлением.