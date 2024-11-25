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В Ростовской области в лобовом ДТП пострадал водитель «Лады»

В Мясниковском районе в лобовом столкновении пострадал водитель отечественного авто.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП пострадал мужчина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. Авария произошла 24 ноября около 18:00 на трассе «Ростов — Родионово-Несветайская — Новошахтинск».

По предварительной информации ведомства, 42-летний водитель «Хендай Айикс 35» двигался в районе хутора Красный Крым. В какой-то момент автомобиль занесло на мокрой дороге. Иномарка выехала на встречную полосу. На всей скорости автомобиль влетел в отечественную машину «Лада Гранта». От сильного удара машины превратились в груду металла.

В автомобильной аварии пострадал 50-летний водитель отечественной легковушки. С травмами мужчину доставили в больницу. Полиция организовала проверку после происшествия.

Напомним, во время непогоды водителям необходимо не стоит забывать правила дорожного движения, а также превышать скорость и делать резкие маневры.