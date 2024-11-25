В Ростовской области в лобовом ДТП пострадал водитель «Лады»

По предварительной информации ведомства, 42-летний водитель «Хендай Айикс 35» двигался в районе хутора Красный Крым. В какой-то момент автомобиль занесло на мокрой дороге. Иномарка выехала на встречную полосу. На всей скорости автомобиль влетел в отечественную машину «Лада Гранта». От сильного удара машины превратились в груду металла.