В Ростовской области в лобовом ДТП пострадал водитель «Лады»

В Ростовской области в ДТП пострадал мужчина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. Авария произошла 24 ноября около 18:00 на трассе «Ростов — Родионово-Несветайская — Новошахтинск».
По предварительной информации ведомства, 42-летний водитель «Хендай Айикс 35» двигался в районе хутора Красный Крым. В какой-то момент автомобиль занесло на мокрой дороге. Иномарка выехала на встречную полосу. На всей скорости автомобиль влетел в отечественную машину «Лада Гранта». От сильного удара машины превратились в груду металла.
В автомобильной аварии пострадал 50-летний водитель отечественной легковушки. С травмами мужчину доставили в больницу. Полиция организовала проверку после происшествия.
Напомним, во время непогоды водителям необходимо не стоит забывать правила дорожного движения, а также превышать скорость и делать резкие маневры.