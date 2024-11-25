В Турции во время посадки в аэропорту Анталии загорелся самолет, прилетевший из Сочи

В аэропорту Анталии (Турция) во время посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100−95LR российской авиакомпании «Азимут». Борт прилетел из Сочи. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 ноября.
По предварительным данным, пожар начался в двигателе. Взлетно-посадочную полосу перекрыли, огонь быстро потушили. Пассажиров самолета экстренно эвакуировали по надувным трапам. На борту было 89 человек.
Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на авиакомпанию сообщает, что к инциденту привел «сдвиг ветра», в результате чего экипаж мог допустить ошибку, и самолет ударился о землю. После этого начался пожар.
По факту авиаинцидента Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начал доследственную проверку.