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В Турции во время посадки в аэропорту Анталии загорелся самолет, прилетевший из Сочи

По предварительной информации, пострадавших нет.

Источник: соцсети

В аэропорту Анталии (Турция) во время посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100−95LR российской авиакомпании «Азимут». Борт прилетел из Сочи. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 ноября.

По предварительным данным, пожар начался в двигателе. Взлетно-посадочную полосу перекрыли, огонь быстро потушили. Пассажиров самолета экстренно эвакуировали по надувным трапам. На борту было 89 человек.

Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на авиакомпанию сообщает, что к инциденту привел «сдвиг ветра», в результате чего экипаж мог допустить ошибку, и самолет ударился о землю. После этого начался пожар.

По факту авиаинцидента Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начал доследственную проверку.