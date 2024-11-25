На жителя Югры завели дело за попытку хищения денег через «Госуслуги»

«СУ УМВД России по г. Нижневартовску возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в крупном размере), ч. 3 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный организованной группой)», — сказано в сообщении.
Злоумышленник, действуя по указанию куратора, находящегося на территории Украины, совершил покушение на хищение денежных средств в крупном размере, путем получения доступа к аккаунту «Госуслуг». В ходе проведения следственных действий по месту проживания подозреваемого изъяты 4 сим-шлюза и 172 антенны к ним, 2 сим-банка, 14 сотовых телефонов, ноутбук, 1 326 сим-карт разных операторов сотовой связи, все это он планировал использовать для своих мошеннических действий.
Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов и соучастников его противоправной деятельности.