На жителя Югры завели дело за попытку хищения денег через «Госуслуги»

Злоумышленник, действуя по указанию куратора, находящегося на территории Украины, совершил покушение на хищение денежных средств в крупном размере, путем получения доступа к аккаунту «Госуслуг». В ходе проведения следственных действий по месту проживания подозреваемого изъяты 4 сим-шлюза и 172 антенны к ним, 2 сим-банка, 14 сотовых телефонов, ноутбук, 1 326 сим-карт разных операторов сотовой связи, все это он планировал использовать для своих мошеннических действий.