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На жителя Югры завели дело за попытку хищения денег через «Госуслуги»

ТЮМЕНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении жителя Югры, который пытался по указанию куратора, находящегося на территории Украины, получить доступ к аккаунту на «Госуслугах» и похитить денежные средства. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Тюменской области.

Источник: РИА "Новости"

«СУ УМВД России по г. Нижневартовску возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в крупном размере), ч. 3 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный организованной группой)», — сказано в сообщении.

Злоумышленник, действуя по указанию куратора, находящегося на территории Украины, совершил покушение на хищение денежных средств в крупном размере, путем получения доступа к аккаунту «Госуслуг». В ходе проведения следственных действий по месту проживания подозреваемого изъяты 4 сим-шлюза и 172 антенны к ним, 2 сим-банка, 14 сотовых телефонов, ноутбук, 1 326 сим-карт разных операторов сотовой связи, все это он планировал использовать для своих мошеннических действий.

Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов и соучастников его противоправной деятельности.

ФСБ