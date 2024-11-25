Терроризирует весь дом. Собачница жестоко избила прохожую за замечание

В Хабаровске не утихает «собачий» конфликт, который закончился серьёзными травмами для местной жительницы Светланы. Потерпевшая наткнулась на хозяйку псов, живущую с ней по соседству, и сделала ей замечание о неправильном выгуле. Женщина, которая и ранее была настроена недружелюбно к Светлане, буквально сорвалась с цепи и швырнула её об ограду.
Предысторию своих взаимоотношений с соседкой, подробности происшествия и положение дел на сегодняшний день горожанка рассказала hab.aif.ru.
Наложили швы
Вечером 18 ноября Светлана, проживающая в доме на улице Ворошилова, гуляла во дворе. В какой-то момент она заметила 35-летнюю соседку Татьяну с двумя собаками, свободно бегавшими без поводков и намордников. Собаки громко лаяли и вызывали беспокойство у прохожих.
Светлана сделала замечание и попросила Татьяну соблюдать правила безопасности — надеть на собак намордники и не отпускать на самовыгул. Однако её комментарий вызвал агрессивную реакцию хозяйки животных. Произошедшее попало на видео, которое разлетелось по местным пабликам в социальных сетях.
«Я спокойно подошла и попросила держать собак на поводке, как того требуют правила. В ответ услышала крик и угрозы. Женщина заявила, дословно: “Моим собакам на тебя по***”. Потом выхватила у меня телефон и толкнула так, что я ударилась головой о металлический угол забора», — рассказывает Светлана hab.aif.ru.
После падения пострадавшая получила травму головы, для лечения которой потребовалось наложить швы.
«До сих пор не пришла в себя»
Потерпевшая отмечает, что драка возникла не на пустом месте — «на ножах» с соседкой-собачницей Светлана была и до этого. Женщина, с её слов, неоднократно обращалась в полицию с жалобами на шум и лай в соседней квартире. Но меры со стороны правоохранительных органов, утверждает она, не принимались.
«Я уже не раз обращалась к участковому. Эти люди живут этажом выше, часто шумят по ночам, угрожают мне, а их собаки бегают по подъезду без намордников, пугают детей. Но каждый раз мне говорили, что установить их личность невозможно, так как дверь квартиры никто не открывает», — поясняет Светлана.
После того, как хабаровчанка получила травму головы, она была вынуждена несколько дней находиться дома на амбулаторном лечении.
«Я до сих пор не могу прийти в себя после этого нападения. Боюсь выходить на улицу, особенно в вечернее время. Эти люди живут в том же подъезде, и я не чувствую себя в безопасности», — поделилась она.
В ближайшее время Светлана планирует подать иск в суд не только на женщину, напавшую на неё, но и против собственника квартиры, который — несмотря на неудобства для всего остального подъезда — не торопится её выселять. Хабаровчанка подчёркивает, что намерена добиваться компенсации за моральный вред и нарушения жилищного законодательства.
«Эта ситуация не должна остаться безнаказанной. Надеюсь, что полиция наконец установит их личность», — добавила пострадавшая.
Официально
В УМВД России по Хабаровску подтвердили, что заявление Светланы зарегистрировано, и в настоящее время проводится проверка.
«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет проведена проверка на предмет нарушения правил выгула собак и возможного нанесения телесных повреждений», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Представители полиции отметили, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. В случае, если факты безответственного обращения с домашними животными подтвердятся, материалы дела будут переданы в соответствующие инстанции для дальнейших действий.