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СКР расследует убийство в краснодарской гостинице

В одной из гостиниц Краснодара в ночь на 16 ноября произошло убийство человека. Подозреваемым является знакомый жертвы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по краю.

Источник: Коммерсантъ

По данным ведомства, между двумя гостями возник конфликт в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в коридоре гостиницы, после чего злоумышленник скрылся в своем номере.

В ходе ссоры подозреваемый нанес множество ножевых ранений в грудь и шею жертвы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подозреваемый признал вину на допросе. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.