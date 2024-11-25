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Последние новости на утро 25 ноября после ЧП с самолетом Сочи-Анталья

Экспертизы назначены после ЧП с самолетом Сочи-Анталья.

Источник: Комсомольская правда

24 ноября самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Сочи-Анталья, совершил грубую посадку в результате сдвига ветра. Это официальная причина ЧП. После жесткой посадке лайнер загорелся, пассажиров пришлось экстренно эвакуировать. На борту находились более 90 человек, вместе с членами экипажа.

Огонь вспыхнул за бортом, в салон только просачивался дым. Пассажиры на ходу хватали свой багаж и пытались быстрее подойти к выходу. Со слов тех, кто находился внутри суперджета, началась толкучка и давка, никто никого не пропускал.

Людей выводили из самолета по надувным трапам. К счастью, все закончилось благополучно, все пассажиры были доставлены в аэровокзал, пострадавших нет.

После ЧП рейсы задерживались по маршруту Анталья-Сочи. Кроме того, из-за пожара аэропорт не принимал на посадку и другие лайнеры, их временно уводили на другие гавани.

Часть россиян из загоревшегося самолета рейсом Сочи-Анталья благополучно покинула аэропорт. Остальные — ждут выдачи багажа. Питание обеспечили тем, кто остался в воздушной гавани. Об этом сообщили в российском генконсульстве.

У кого сгорели документы, в Турции пообещали помочь с восстановлением. Всех российских граждан, в том числе десятерых с утраченными загранпаспортами, приняли в Анталье.

Следственный комитет и прокуратура на транспорте начали проверки. Выводы специалисты сделают после летной экспертизы.

По последним данным, пассажиры самолета планируют подать коллективный иск к владельцу лайнера — компании «Азимут». После того, как находившиеся в самолете надышались угарным газом, со слов очевидцев, им предложили только воды, а накормили только спустя время.