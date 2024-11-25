Спасатели доставали автомобиль, застрявший на понтонном мосту под Новой Ладогой

Как сообщили в ведомстве, накануне, 24 ноября, при пересечении понтонного моста через Новоладожский канал на переправе застрял автомобиль.
Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога извлекли застрявшую машину и восстановили автомобильное движение. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники Следственного комитета РФ проводят проверку после взрыва в салоне рейсового автобуса на Лиговском проспекте в Петербурге, где была госпитализирована пожилая женщина.