Перепутал с косулей: новосибирец застрелил женщину во время охоты

В Куйбышевском следственном комитете возбудили уголовное дело после убийства женщины во время охоты. Новосибирский стрелок перепутал людей с дикими животными. Об этом сообщили в следственном комитете Новосибирской области 25 ноября.
Вечером 23 ноября 29-летний мужчина охотился в лесу в 2 километрах от города Барабинск.
— Держа в руках ружьё, заметив движение в кустах, предположив, что там находится дикое животное, но достоверно не убедившись в этом, подозреваемый произвел не менее двух выстрелов в направлении указанных кустов, где в это время находились потерпевшие, — сообщают следователи.
Охотник попал в мужчину и в 44-летнюю женщину, от полученных ран женщина скончалась в больнице.
На новосибирца завели уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).
Ранее «Прецедент» писал, что за охоту на косулю и лосей новосибирские браконьеры получили по 3 года условно. Еще два новосибирца заплатили 80 тысяч рублей за убийство лося.
Валерия ПЛЮСНИНА.