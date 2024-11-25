Перепутал с косулей: новосибирец застрелил женщину во время охоты

— Держа в руках ружьё, заметив движение в кустах, предположив, что там находится дикое животное, но достоверно не убедившись в этом, подозреваемый произвел не менее двух выстрелов в направлении указанных кустов, где в это время находились потерпевшие, — сообщают следователи.