Трагическая охота: в Приморье без вести пропавшего мужчину нашли мертвым, задержан 20-летний стрелок

В Ольгинском районе Приморского края разыгралась трагическая история, связанная с исчезновением мужчины, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
4 сентября 2024 года 59-летний житель поселка Моряк-Рыболов отправился на охоту в лесной массив на своем автомобиле. Мужчина взял с собой огнестрельное оружие и предупредил свою супругу о том, что приедет обратно на следующий день. Но ни пятого, ни шестого числа домой охотник так и не вернулся.
Обеспокоенная длительным отсутствием мужа женщина обратилась в полицию, начались масштабные поиски. Машину быстро обнаружили, в ней нашли личные вещи пропавшего и следы крови. Но самого мужчины поблизости не было, как и его ружья.
Параллельно с поисками пропавшего, в результате оперативно-следственных мероприятий, задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.
По версии следствия, молодой человек охотился в том же лесном массиве, что и пропавший. Парень принял тепловизионное изображение за дикое животное и произвел выстрелы. После того, как понял, что застрелил человека, не нашел ничего лучше, чем спрятать тело и оружие погибшего в окрестностях села Горноводное. Помогал ему с этим лучший друг.
По словам прокуратуры, подозреваемый в преступлении сознался и указал место, куда отвез труп. После этого тело мужчины и его оружие действительно нашли.
На данный момент молодой человек заключен под домашний арест, а расследование уголовного дела продолжается.
В краевой прокуратуре корреспонденту «КП» сообщили, что сейчас оно расследуется по статье об убийстве, однако велика вероятность его переквалификации. Окончательное решение будет принято по результатам экспертизы тела погибшего.