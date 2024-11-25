Трагическая охота: в Приморье без вести пропавшего мужчину нашли мертвым, задержан 20-летний стрелок

По версии следствия, молодой человек охотился в том же лесном массиве, что и пропавший. Парень принял тепловизионное изображение за дикое животное и произвел выстрелы. После того, как понял, что застрелил человека, не нашел ничего лучше, чем спрятать тело и оружие погибшего в окрестностях села Горноводное. Помогал ему с этим лучший друг.