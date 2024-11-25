Минчанка выбрасывала из окна посуду и попала в чужую машину

В результате была задержана 42-летняя минчанка, которая поругалась с мужем и выбрасывала из окна вещи и посуду. Женщина пояснила, что они с супругом выпивали, а после между ними возникла ссора.



Посуда повредила соседское авто. Возбуждено уголовное дело.