Под Волгоградом начали проверку по отравлению 4 детей битумом

— Экспертиза признала АБЗ мобильной установкой, так как она находится на плитах. И поэтому не требуется ни разрешение на строительство, ни регистрация как опасного производства. Но по закону некапитальное строение нельзя присоединять к централизованному газопроводу, а завод как раз к нему присоединен. Уже в ходе суда предприниматель разделил свою землю на зоны. Для чего это было сделано? Очень просто, чтобы суд вынес мотивированное частичное удовлетворение иска. И самое главное в этом частичном удовлетворении — оставить за Моргуновым производственную зону (П-1). Какое противоречие? Завод определяется экспертизой как некапитальный со всеми вытекающими последствиями, которые не требуют от предпринимателя вышеописанных действий. Суд удовлетворяет ходатайство о делении первоначально единого участка с кадастровым номером 34:20:030101−2381 площадью 21145кв.м, сначала на 3 зоны, затем на 2 зоны, одна из них — рекреационная. Вторая с кадастровым номером 34:20: 030101:2707 определяется как зона П-1 и именно эта зона оставлена судом напротив дома многодетной семьи в 30 метрах от опасного производства. Даже радиус этой площадки исключает возможность выделения настоящей санитарно защитной зоны, за отсутствие которой ранее Моргунов получил несколько предостережений от различных ведомств, — рассказывает бывший педиатр, почетный гражданин Новониколаевского района Людмила Кузнецова.