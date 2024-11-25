Под Волгоградом начали проверку по отравлению 4 детей битумом

Как рассказала V102.RU Антонина Буданцева, многодетная мама, дважды за последние два месяца ее четверым детям становилось плохо.
— Первый раз это произошло 24 сентября. В этот день битумный завод под окнами нашего дома активно дымил, дышать было нечем. Моим детям стало плохо — 17-летней и 12-летней дочкам, 10-летнему и 4-летнему сыновьям. Нам пришлось вызвать врача. Нам посоветовали срочно уехать из дома — в любое место, где есть свежий воздух. Тогда мы жили у родственников несколько дней, пока дети не пришли в норму. Но потом все повторилось. В ночь с 1 на 2 октября АБЗ работал на полную мощность. Жуткий грохот под окнами нашего дома пугал детей. На улице висел битумный смог, который проник во все комнаты. К утру мои дети не могли подняться с кровати — их рвало, тошнило, у них кружилась голова, а во рту ощущался сладковатый привкус. Мы снова вызвали скорую помощь, полицию. Врач установила диагноз — отравление парами битума. Ей, кстати, тоже стало плохо, когда она осматривала детей. Так жить больше просто невозможно — моих детей травят и убивают. И никому до этого нет дела, — говорит Антонина.
Вечером 1 октября, когда АБЗ начал дымить, Антонина позвонила главе Новониколаевского района Сергею Парамонову.
— Я попросила его приехать к нам, самому посмотреть и понюхать, что здесь происходит. Он сказал, что верит мне на слово. А утром, когда стало плохо детям, мой отец сам пошел к главе, но тот не захотел с ним разговаривать и попытался его выгнать. Конечно, мой папа не выдержал — он был в стрессовом состоянии, у него рвалась душа за своих внуков. Ну и обозвал главу. Не матом. Но глава обиделся. Написал на папу заявление в следственный отдел. Следователи не нашли повода для возбуждения дела. Но мы не будем молча смотреть, что делают с нашими детьми. И хозяин завода, и чиновники нашей администрации сделали все, чтобы превратить нашу жизнь в ад. И у них все получилось, — продолжает многодетная мама.
Напомним, V102.RU ранее сообщало, что жители рабочего поселка Новониколаевский уже три года протестуют против работы асфальто-битумного завода на земельном участке, владельцем которого является предприниматель Юрий Моргунов. При этом в 2016 году новониколаевцам уже приходилось проходить этот путь и добиться закрытия подобного производства. Тогда это им удалось. Но на этот раз суды оказались на стороне бизнесмена. Прокуратура Волгоградской области обратилась в суд с требованием признать незаконным решение местных депутатов об отнесении участка, где расположился АБЗ, к производственной зоне, где допускается размещение подобных объектов. Однако Волгоградский облсуд отказал в исковых требованиях надзорного органа. Прокуратура обжаловала это решение, но Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил его в силе.
— Экспертиза признала АБЗ мобильной установкой, так как она находится на плитах. И поэтому не требуется ни разрешение на строительство, ни регистрация как опасного производства. Но по закону некапитальное строение нельзя присоединять к централизованному газопроводу, а завод как раз к нему присоединен. Уже в ходе суда предприниматель разделил свою землю на зоны. Для чего это было сделано? Очень просто, чтобы суд вынес мотивированное частичное удовлетворение иска. И самое главное в этом частичном удовлетворении — оставить за Моргуновым производственную зону (П-1). Какое противоречие? Завод определяется экспертизой как некапитальный со всеми вытекающими последствиями, которые не требуют от предпринимателя вышеописанных действий. Суд удовлетворяет ходатайство о делении первоначально единого участка с кадастровым номером 34:20:030101−2381 площадью 21145кв.м, сначала на 3 зоны, затем на 2 зоны, одна из них — рекреационная. Вторая с кадастровым номером 34:20: 030101:2707 определяется как зона П-1 и именно эта зона оставлена судом напротив дома многодетной семьи в 30 метрах от опасного производства. Даже радиус этой площадки исключает возможность выделения настоящей санитарно защитной зоны, за отсутствие которой ранее Моргунов получил несколько предостережений от различных ведомств, — рассказывает бывший педиатр, почетный гражданин Новониколаевского района Людмила Кузнецова.
По словам местных жителей, кроме прокуратуры, за них так никто и не заступился. Бывший глава Новониколаевского района Сергей Чулков, при котором предприниматель получил право распоряжаться участком, где сейчас пыхтит АБЗ, «успокаивал» людей заверениями, что работа установки принесет десятки миллионов рублей в местный бюджет. Роспотребнадзор за несколько лет произвел лишь два несколько выездов для измерения проб воздуха. Причем один раз специалисты прибывшей лаборатории пытались провести исследования при не работающей установке. Также пробы были отобраны при еле «тарахтящем» заводе, буквально накануне «выплюнувшем» пахучие пары в атмосферу.
Поняв, что кроме самих, за их детей никто не заступится, жители подали частный иск в районный суд. В настоящее время, как ранее сообщало V102.RU, в Новониколаевском районом суде рассматривается заявление четверых жителей районного центра с требованием запретить предпринимателю Юрию Моргунову осуществлять деятельность, связанную с эксплуатацией и функционированием асфальтосмесительной установки, ёмкости для подогрева битума и битумохранилища на земельном участке по адресу ул. Народная, 169.
Решение по данному делу еще не вынесено, процесс перешел в стадию прений. На суде, к слову, в качестве свидетеля со стороны истцов выступила и врач, которая приезжала на вызов к отравившейся многодетной семье.
Но вера в справедливость у измученных и находящихся в состоянии постоянного стресса жителей уже подорвана. От отчаяния был отправлен «гонец» в Москву — в администрацию Президента, куда было передано обращение новониколаевцев, а также в ОНФ и в правительство РФ. Сейчас, после вмешательства следственного комитета, уже изъяты и изучаются медицинские карты отравившихся детей из многодетной семьи Буданцевых.
— Если и сейчас власть не встанет на нашу сторону, значит, она признает, что детей в нашей стране можно безнаказанно травить. Кто сейчас гарантирует, что дети, которые дышат отходами битумного производства, вырастут здоровыми? Мы слышим сейчас от нашей власти, что надо рожать, что надо создавать культ семьи. Но интересы бизнеса, как мы убедились, оказываются для государства важнее, — рассуждает Людмила Кузнецова.
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