Человек, упавший на рельсы в метро, жив

В 8:29 движение поездов по первой линии вернулось в обычный режим.
Из-за ЧП утром 25 ноября, напомним, поезда несколько минут не ходили от станции «Девяткино» до станции «Нарвская». Читатели «Фонтанки» показывают, какие образовались скопления людей.
Пассажир, упавший на рельсы на станции метро Автово, жив. Его подняли с пути, сообщает пресс-служба метрополитена. По словам читательницы Фонтанки, это мужчина.
В 8:29 движение поездов по первой линии вернулось в обычный режим.
Из-за ЧП утром 25 ноября, напомним, поезда несколько минут не ходили от станции «Девяткино» до станции «Нарвская». Читатели «Фонтанки» показывают, какие образовались скопления людей.