Олбани
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Человек, упавший на рельсы в метро, жив

Пассажир, упавший на рельсы на станции метро Автово, жив. Его подняли с пути, сообщает пресс-служба метрополитена. По словам читательницы Фонтанки, это мужчина.

В 8:29 движение поездов по первой линии вернулось в обычный режим.

Из-за ЧП утром 25 ноября, напомним, поезда несколько минут не ходили от станции «Девяткино» до станции «Нарвская». Читатели «Фонтанки» показывают, какие образовались скопления людей.

несчастный случай