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Главные новости 25 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 25 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 ноября 2024 года.

В аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 из Сочи

В Турции в аэропорту Антальи сразу после посадки загорелся двигатель у самолета Sukhoi Superjet 100. На борту лайнера, прибывшего из Сочи, находились 89 пассажиров и 6 человек экипажа. Жертв в результате инцидента нет. Причины происшествия устанавливаются, СК РФ проводит проверку.

Рябков объяснил, что стоит за заявлением Путина в связи с атаками ВСУ вглубь РФ

Источник: РИА "Новости"

Заместитель МИД России Сергей Рябков назвал предупреждением Западу обращение президента Владимира Путина после применения Киевом дальнобойного оружия вглубь РФ и удара «Орешником». Страны ЕС и США получили сигнал о необходимости прекратить эскалацию на Украине.

После атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии в Калуге

Источник: РИА "Новости"

Падение обломков уничтоженных беспилотников ВСУ привело к возгоранию на территории промышленного предприятия в Калуге. Пострадавших в результате происшествия нет.

Суд в Москве национализировал имущество экс-владельца банка «Югра»

Источник: РИА "Новости"

По решению Мещанского суда Москвы государству передадут активы имущества бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним структур. По иску ФССП национализировано 27 объектов, в том числе торговый центр «Горбушкин двор» и комплекс Cherry Tower.

Гидрометцентр России: только 10% территории страны не покрыто снегом

Источник: AP 2024

На 90% российской территории к концу ноября выпал снег, и ситуация в ближайшую неделю не изменится. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.