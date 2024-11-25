Главные новости 25 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 ноября 2024 года.
В аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 из Сочи
Рябков объяснил, что стоит за заявлением Путина в связи с атаками ВСУ вглубь РФ
Заместитель МИД России Сергей Рябков назвал предупреждением Западу обращение президента Владимира Путина после применения Киевом дальнобойного оружия вглубь РФ и удара «Орешником». Страны ЕС и США получили сигнал о необходимости прекратить эскалацию на Украине.
После атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии в Калуге
Падение обломков уничтоженных беспилотников ВСУ привело к возгоранию на территории промышленного предприятия в Калуге. Пострадавших в результате происшествия нет.
Суд в Москве национализировал имущество экс-владельца банка «Югра»
По решению Мещанского суда Москвы государству передадут активы имущества бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним структур. По иску ФССП национализировано 27 объектов, в том числе торговый центр «Горбушкин двор» и комплекс Cherry Tower.
Гидрометцентр России: только 10% территории страны не покрыто снегом
На 90% российской территории к концу ноября выпал снег, и ситуация в ближайшую неделю не изменится. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.