Главные новости 25 ноября 2024 года

В Турции в аэропорту Антальи сразу после посадки загорелся двигатель у самолета Sukhoi Superjet 100. На борту лайнера, прибывшего из Сочи, находились 89 пассажиров и 6 человек экипажа. Жертв в результате инцидента нет. Причины происшествия устанавливаются, СК РФ проводит проверку.